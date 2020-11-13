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Внимание, Вас снимают! Что умеют "умные" камеры
Вячеслав Галин, менеджер отдела прикладных проектов Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: «Новые камеры обладают цифровыми видеодатчиками с разрешение не менее 3 мегапикселей. Они позволяют эффективно считывать и распознавать передние-задние номера даже при отсутствии освещения".Всего в этом году появилось 25 таких умных комплексов. На 16 перекрёстках их только запустили. Одна из новых возможностей — распознавание типа машины — легковушка, грузовик или автобус. Это нужно, чтобы избежать ошибок при фиксации нарушений — например, на выделенной полосе.
Екатерина Васькина, начальник отдела контроля управления дорожным движением Пермской дирекции дорожного движения: "Функция будет реализована на комплексах, которые установлены на загородных дорогах, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения в части нарушения скоростного режима». Для Александра новшество оказалось актуальным — он уже привык к вопросам, легковушка у него или что-то вроде газели. Камеры определили за секунду — пусть и габариты грузовые, это всё-таки легковой автомобиль.
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