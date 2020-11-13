Внимание, Вас снимают! Что умеют "умные" камеры

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Новые возможности камер фотовидеофиксации представили в Перми. Теперь кроме превышения скорости, камеры распознают тип транспортного средства, выезд на трамвайные пути и многое другое.Небольшая авантюра с согласия водителя: найти по городским камерам необычную машину Александра. Сделать это удалось за 50 секунд. К тому, что видеонаблюдение фиксирует превышение скорости, проезд на красный, мужчина уже привык, а вот новшество в виде распознавания типа транспортного средства его удивило. Александр Палкин: «Думаю, к камерам все водители относятся одинаково — с настороженностью. Что касается моего мнения, конечно, они необходимы, особенно в местах повышенной опасности. Но как будет дальше с нововведениями, я пока не знаю». Когда с документами всё в порядке, волноваться не о чем. В этом случае новые возможности камер — дополнительный стимул ездить по правилам. Комплексы видеофиксации, установленные «Ростелекомом», теперь дополнительно фиксируют проезд по трамвайным путям, выполнение запрещённых поворотов, выезд на занятый перекресток.
Вячеслав Галин, менеджер отдела прикладных проектов Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: «Новые камеры обладают цифровыми видеодатчиками с разрешение не менее 3 мегапикселей. Они позволяют эффективно считывать и распознавать передние-задние номера даже при отсутствии освещения".Всего в этом году появилось 25 таких умных комплексов. На 16 перекрёстках их только запустили. Одна из новых возможностей — распознавание типа машины — легковушка, грузовик или автобус. Это нужно, чтобы избежать ошибок при фиксации нарушений — например, на выделенной полосе.
Екатерина Васькина, начальник отдела контроля управления дорожным движением Пермской дирекции дорожного движения: "Функция будет реализована на комплексах, которые установлены на загородных дорогах, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения в части нарушения скоростного режима». Для Александра новшество оказалось актуальным — он уже привык к вопросам, легковушка у него или что-то вроде газели. Камеры определили за секунду — пусть и габариты грузовые, это всё-таки легковой автомобиль.

Опубликовано: 13.11.2020 в 14:50 в рубрике - Вести Пермь

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