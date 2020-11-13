← За сутки в Пермском крае выявлено 210 случаев коронавируса
Сократить, закрыть, оптимизировать не получилось. Как родители отстояли сельскую школу
Поговорить с родителями и учителями приехали районный глава и представители отдела образования. Ученикам с 5 по 8 класс предлагают взять дополнительные уроки в школе села Большая Коча, либо полностью перевести туда учеников.
Решать, переводить или нет детей на учебу в соседнее село, должны родители, говорят представители отдела образования. Между тем 8 из 10 учителей Маратовской средней школы получили уведомление о сокращении.В новой школе в селе Большая Коча - современные классы, спортивный зал, полностью укомплектованный штат преподавателей. Есть интернат, в котором созданы условия для постоянного проживания детей.Сейчас в интернате свободно 33 места, то есть он способен вместить всех школьников поселка Мараты, но родители выступают против того, чтобы их дети жили здесь.
Родительское мнение было озвучено на собрании. В итоге глава принял решение - школа в поселке Мараты продолжит свою работу в прежнем режиме.
Александр Юркин, глава администрации Кочёвского муниципального округа: "Ваша школа есть, будет, и пусть работает, пока в ней будут учиться дети".
Директор школы заверила, что учительский состав пока сокращать не будут.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
За сутки в Пермском крае выявлено 210 случаев коронавируса
В оперштабе объяснили, почему не переводят на дистант младших школьников
В Перми проверили качество содержания тротуаров
В Перми установлены 25 умных комплексов фото-видеофиксации
В Добрянке принимали «Безопасные и качественные дороги»
Пермский «МОНОfest» смогут увидеть зрители всего мира
Колоноскопия - все о процедуре
В Перми сотрудники ГИБДД сдали кровь в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП
Санавиация помогает спасать жизни
"Карта заблокирована". В Перми изменили правила сохранения поездок на проездных
Добавить комментарий: