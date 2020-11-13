Сократить, закрыть, оптимизировать не получилось. Как родители отстояли сельскую школу

Дистанция в 30 километров. Местные власти попытались перевести учащихся посёлка Мараты в школу села Большая Коча. Против оптимизации и закрытия школы резко выступили родители детей.Поступила информация, что в поселке Мараты школу планируют закрыть, детей будут возить на автобусе в соседнее село за 30 километров. Родители обеспокоены - считают, что так подготавливается почва для закрытия школы.Поговорить с родителями и учителями приехали районный глава и представители отдела образования. Ученикам с 5 по 8 класс предлагают взять дополнительные уроки в школе села Большая Коча, либо полностью перевести туда учеников.Решать, переводить или нет детей на учебу в соседнее село, должны родители, говорят представители отдела образования. Между тем 8 из 10 учителей Маратовской средней школы получили уведомление о сокращении.В новой школе в селе Большая Коча - современные классы, спортивный зал, полностью укомплектованный штат преподавателей. Есть интернат, в котором созданы условия для постоянного проживания детей.Сейчас в интернате свободно 33 места, то есть он способен вместить всех школьников поселка Мараты, но родители выступают против того, чтобы их дети жили здесь.Родительское мнение было озвучено на собрании. В итоге глава принял решение - школа в поселке Мараты продолжит свою работу в прежнем режиме.Александр Юркин, глава администрации Кочёвского муниципального округа: "Ваша школа есть, будет, и пусть работает, пока в ней будут учиться дети".Директор школы заверила, что учительский состав пока сокращать не будут.