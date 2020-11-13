В Перми проверили качество содержания тротуаров

Гололед пришел - пока без жертв. Чиновники пермской мэрии накануне снова проверили качество содержания тротуаров. По итогам первой проверки хуже всего с гололедом справились в Индустриальном и Кировском районах, скользко было у Центрального рынка, на улице Пушкина. Что изменилось?Рабочий день инспектора начинается в половине пятого утра, вместе с первыми дворниками. Борису Зырину надо как минимум дважды обойти или объехать всю подведомственную территорию в Свердловском районе. Первый раз, чтобы зафиксировать нарушения, вот пример, по улице Рабоче-Крестьянская.Борис Зырин, начальник отдела Свердловского района МКУ «Административно-техническая инспекция г. Перми»: "Не оголен бортовой камень, не произведено прометание, но подсыпка противогололедными материалами выполнена в полном объеме".Границы применения реагента видны достаточно четко. Действовать он будет в течение всего дня. Главное, к вечеру не забыть его смести, и как обещают в административно-технической инспекции, за этим также будут пристально следить. Второй раз надо проверить, как подрядчик исправил все замечания, чтобы к 9.00 утра составить отчет.Кирилл Самаркин, директор МКУ «Административно-техническая инспекция Перми»: "До 8.00-9.00 утра все подрядные организации отчитываются заказчикам, информация стекается в административно-техническую инспекцию о принятых мерах и устранении нарушений".В первый снег и в первый гололед особое внимание пешеходам. Именно для них сейчас нужно создать максимально комфортные условия.Артем Павлушин, заместитель директора МКУ «Благоустройство Кировского района»: "В первую очередь мы обращаем внимание на тротуары, на подходы к пешеходным переходам, лестничные спуски, там, где осуществляет движение основная масса жителей".В центре города чаще всего для подсыпки используют современный противогололёдный материал «Бионорд». Он лучше других зарекомендовал себя при температурах близких к нулю. Запас материалов подрядчики сделали заранее. Игорь Коновалов, заместитель директора компании-подрядчика: "На дорогах попроще, она все-таки открыта и нет никаких препятствий, что касается тротуаров — есть крыльцо, есть кондиционеры, препятствия, где техника может не пройти".Первые проверки показали, что лучше всего с уборкой справились на территории Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, наибольшее число нарушений выявлено в Индустриальном и Кировском, но они оперативно исправлены подрядчиками. Глава города Дмитрий Самойлов поручил при необходимости применять и штрафные санкции к подрядчикам. Дмитрий Самойлов, глава Перми: «В целом могу сказать, что ситуацию с первым гололедом районы удержали, сейчас ни в коем случае нельзя расслабляться, департамент ЖКХ должен контролировать обработку дворов и уборку снежных свесов с крыш и проводить такие же проверки УК и ТСЖ».При этом не только инспекторы следят за уборкой снега. Жителей также призывают к активности, при необходимости обращаться в районные администрации.