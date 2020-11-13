В Перми установлены 25 умных комплексов фото-видеофиксации. Интеллектуальное оборудование может не только фиксировать нарушения правил дорожного движения, но и распознавать тип транспортного средства.Основное внимание уделено оборудованию средствами фотовидеофиксации аварийно-опасных участков. Например, фотовидеофиксаторы установлены на перекрестках бульвара Гагарина и улицы Макаренко, улиц Спешилова и Борцов Революции, Уинской и Пушкарской, Революции и Николая Островского. Всего в рамках этого проекта установлено 25 комплексов фотовидеофиксации. Финансирование проекта осуществляется на 75% из бюджета Пермского края, на 25% – из бюджета города.Работа новых комплексов фото-видеофиксации направлена на обеспечение безопасности дорожного движения в светлое и тёмное время суток. Фиксируется передвижение транспорта по центральной части города, тем самым предоставляя статистику движения общего потока."Комплексы фотовидеофиксации выставляются на самых аварийно-опасных участках дороги. Через год после установки количество ДТП в этих местах снижается практически до нуля. В итоге мы получаем ликвидацию очага аварийности и сохранённые жизни. Например, камеры были установлены на перекрестках улиц Мира и Леонова, Мира и Советской Армии, Ленина и Плеханова. Здесь они нужны для фиксации запрещённого поворота налево. Это места концентрации ДТП, и мы таким образом планируем ликвидировать очаги аварийности", – отметил начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.