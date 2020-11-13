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В Перми установлены 25 умных комплексов фото-видеофиксации
Работа новых комплексов фото-видеофиксации направлена на обеспечение безопасности дорожного движения в светлое и тёмное время суток. Фиксируется передвижение транспорта по центральной части города, тем самым предоставляя статистику движения общего потока."Комплексы фотовидеофиксации выставляются на самых аварийно-опасных участках дороги. Через год после установки количество ДТП в этих местах снижается практически до нуля. В итоге мы получаем ликвидацию очага аварийности и сохранённые жизни. Например, камеры были установлены на перекрестках улиц Мира и Леонова, Мира и Советской Армии, Ленина и Плеханова. Здесь они нужны для фиксации запрещённого поворота налево. Это места концентрации ДТП, и мы таким образом планируем ликвидировать очаги аварийности", – отметил начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.
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