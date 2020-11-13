В оперштабе объяснили, почему не переводят на дистант младших школьников

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За сутки в Пермском крае выявлено 210 случаев коронавируса →
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← В Перми проверили качество содержания тротуаров
За сутки в Пермском крае выявлено 210 случаев коронавируса →
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11.11.2020 в 11:00
09.11.2020 в 13:23
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20.10.2020 в 15:52
За сутки в Пермском крае выявлено 210 случаев коронавируса
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.11.2020
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В Добрянке принимали «Безопасные и качественные дороги»
Пермский «МОНОfest» смогут увидеть зрители всего мира
В Перми сотрудники ГИБДД сдали кровь в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП
Санавиация помогает спасать жизни
"Карта заблокирована". В Перми изменили правила сохранения поездок на проездных
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Специалисты ПСК восстановили теплоснабжение в микрорайоне Садовый
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