В оперштабе объяснили, почему не переводят на дистант младших школьников

В пяти городах края - в Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске, Чайковском - обучение школьников 5-11 классов, учащихся техникумов и колледжей, а также всё дополнительное образование детей с 16 ноября на 28 дней переводится в дистанционный режим. Также решением оперштаба несовершеннолетним запрещено посещать торговые центры без сопровождения родителей (за исключением продуктовых отделов).Дмитрий Жебелев, член оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19: "Отдельная причина, почему именно 5-11 классы, а не младшие дети, потому что по научным данным дети младше 10 лет в разы реже заражаются коронавирусом, намного легче его переносят, и есть такие мнения, что реже заражают других. Когда мы говорим о дистанте, крайне важно рекомендовать всем ребятам, которые перешли на дистанционное обучение, как можно меньше совершать контактов, особенно со своими родственниками, близкими и знакомыми старше 65 лет и теми, у кого есть хронические заболевания".