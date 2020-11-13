В Добрянке принимали «Безопасные и качественные дороги»

Около тысячи километров дорог в 2020 году. Речь о ремонте, который проходит рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" и речь не только о магистралях - в районах дороги делают по тем же стандартам - безопасно и качественно.Этой дорогой Евгений Немкин ездит каждую неделю — в Добрянку он доставляет запчасти и развозит их по автомагазинам.Евгений Немкин: "Раньше была яма на яме, сейчас хорошо, чистят, дорогу сделали". Речь об улице Комсомольской, которую не ремонтировали более 10 лет. В этом году на 700-метровом участке заменили асфальт, установили новые светильники, обустроили тротуары и остановки. Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».Андрей Потапов, заместитель главы администрации Добрянского городского округа: "Это въезд в город. Дорога очень значимая — все, кто приезжают в Добрянку, попадают именно по этой дороге сюда".Сегодня промежуточная приёмка, обязательно в присутствии экспертов. Возле остановки зафиксировали отсутствие пандусов и неудобные подходы. А это уже улица Трудовая: здесь претензии к оформлению обочины.Михаил Борисов, эксперт Общественной палаты РФ по вопросам ЖКХ, строительству и дорогам: "Проезжая часть получилась ниже, обочина выше. Здесь образовался лоток, и вода скапливается на проезжей части".Улица Трудовая соединяет микрорайон Задобрянка с центром города. Кроме того, эта дорога ведёт к школе — потому и внимание к недочётам повышенное.Все замечания фиксируются и должны быть устранены подрядчиком.Михаил Борисов, эксперт Общественной палаты РФ по вопросам ЖКХ, строительству и дорогам: "В первую очередь это отсутствие доступа для маломобильных групп на остановочные комплексы, наличие строительного мусора невывезенного". В этом году в Пермском крае отремонтируют около тысячи километров дорог. Объем финансирования дорожной отрасли - 18 млрд рублей. На 40% увеличились субсидии районам и округам. По словам губернатора Дмитрия Махонина, активная работа будет продолжена. Уже принято решение об увеличении финансирования лабораторий.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы хотим приобрести дополнительное оборудование, чтобы усилить качество дорожных работ и всё больше и больше уделять внимание местным дорогам, поскольку понимаем, что проблемы здесь ещё существуют". Проблему со скоплением воды на улице Трудовой пообещали устранить весной, иначе после гарантийного обследования подрядчик будет оштрафован.