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Пермский «МОНОfest» смогут увидеть зрители всего мира
В 18:30 в Доме актера будет представлен первый конкурсный спектакль. Артист пермского театра кукол Даниил Петров выйдет на сцену, чтобы сыграть в постановке Андрея Тетюрина (театр "Карабаска") спектакль с необычным названием и необычным написанием - "страстипокоролюлиру".
Посмотреть прямые трансляции спектаклей можно в группе фестиваля ВКонтакте, на сайте фестиваля либо на youtube-канале "МОНОfest".
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