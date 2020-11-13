Пермский «МОНОfest» смогут увидеть зрители всего мира

В Перми сегодня откроется Фестиваль-конкурс моноспектаклей «МОНOfest», он проходит уже в седьмой раз. Живые показы пройдут только для 50% зрителей, но онлайн можно будет увидеть все 11 конкурсных и один внеконкурсный спектакль. Показы фестиваля пройдут на сцене пермского Дома актера и на «Сцене-Молот».

В 18:30 в Доме актера будет представлен первый конкурсный спектакль. Артист пермского театра кукол Даниил Петров выйдет на сцену, чтобы сыграть в постановке Андрея Тетюрина (театр "Карабаска") спектакль с необычным названием и необычным написанием - "страстипокоролюлиру".

Посмотреть прямые трансляции спектаклей можно в группе фестиваля ВКонтакте, на сайте фестиваля либо на youtube-канале "МОНОfest".