Колоноскопия - все о процедуре

По данным хирургов онкологов, ежегодно регистрируется около 80000 случаев рака толстой кишки. Треть заболевших умирает в первый же год, после того как врачами был установлен этот недуг. Согласно статистике 2013 года, на 100000 человек в среднем регистрировалось 13 случаев заболевания, а в нынешнем 2020 году статистика значительно ухудшилась- более 20 случаев. Заболевание поражает наиболее работоспособную часть населения. Возрастная группа, которая наиболее часто подвержена этому новообразованию в толстой кишке- от 40 до 60 лет.

Однако в последнее время стало больше случаев и среди молодого населения. Обуславливается это плохой экологией, питанием и сидячей малоподвижной работой.

Большинство людей, которые заболевают раком толстой кишки, живут в городской местности. Болезнь еще не до конца изучена, поэтому установить точную причину не всегда представляется возможным. Лучшие специалисты в этой области работают в клинике ABC. Узнать больше можно по ссылке https://gastrojenterologija.klinika-abc.ru/kolonoskopiya-tsena.html. Помните, что вовремя диагностированное заболевание- залог успешного лечения.

Что такое колоноскопия?

Колоноскопия- это инструментальное исследование толстой кишки и дистальной части тонкой кишки современными видеоэндоскопическими аппаратами, которые позволяют в режиме увеличения полностью осмотреть полость и правильно поставить диагноз.

Кому показана колоноскопия?

Всемирная организация здравоохранения рекомендует выполнять плановую диагностическую колоноскопию после 55 лет, каждые 5 лет. А если у близких родственников выявлен рак толстой кишки, то следует проводить процедуру начиная с 40-45 лет. Исследование в более раннем возрасте нужно проходить при следующих симптомах:

- Неясные боли в животе, вздутие.

- Быстрая потеря веса.

- Анемия- снижение гемоглобина в крови.

-Запоры, которые чередуются с поносом.

Подготовка к колоноскопии

От качества подготовки во многом зависит информативное исследование. Подготовка требует психологической поддержки, современные препараты и диета назначаемая за 2-3 дня, до проведения процедуры. Эти меры позволяют практически в 100 % случаях подготовить кишечник к обследованию. Перед началом процедуры проводится беседа с пациентом, которая призвана убрать страхи.

Если вы находитесь в возрастной группе от 55 лет или у вас есть что-либо из вышеуказанных симптомов, то не медлите- обращайтесь в клинику.