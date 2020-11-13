В Перми сотрудники ГИБДД сдали кровь в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП
Большинство сотрудников посещают это место на регулярной основе. Перед процедурой каждый доброволец прошёл регистрацию и обследование. По данным ГИБДДД, только в этом году на дорогах города Перми пострадало более 1000 человек, а погибло более 30.
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