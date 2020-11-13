В Перми сотрудники ГИБДД сдали кровь в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП

Автоинспекторы краевой столицы приняли участие в акции "В капле крови-океан жизни". Мероприятие приурочено ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, который проходит ежегодно каждое третье воскресенье ноября. С самого утра стражи порядка приехали на Пермскую краевую станцию переливания крови, расположенную на улице Лебедева.Большинство сотрудников посещают это место на регулярной основе. Перед процедурой каждый доброволец прошёл регистрацию и обследование. По данным ГИБДДД, только в этом году на дорогах города Перми пострадало более 1000 человек, а погибло более 30.