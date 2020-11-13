Санавиация помогает спасать жизни

С начала года санавиация Пермского края совершила 147 вылетов и с поддержкой нацпроекта помогла спасти жизни 208 жителям региона (в том числе 29 детей), сообщает краевой Минздрав. Из них 164 человека были с подтвержденным либо подозрением на коронавирус.При перевозке пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 используются средства индивидуальной защиты, а после полета обрабатывается одежда, оборудование и воздушное судно.Медицинский модуль рассчитан на двух носилочных пострадавших и оказание им квалифицированной медицинской помощи. Модуль полностью оснащен медицинским оборудованием: аппаратом ИВЛ, системой мониторирования и дефибрилляции, электрокардиографом. Транспортируются как тяжелые пациенты, так и пациенты в средне-тяжелом состоянии.Санавиация действует в Прикамье благодаря нацпроекту «Здравоохранение». В авиапарке – вертолет Ми-8. В среднем за год совершается около 200 вылетов санавиатранспорта.