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Санавиация помогает спасать жизни
При перевозке пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 используются средства индивидуальной защиты, а после полета обрабатывается одежда, оборудование и воздушное судно.
Медицинский модуль рассчитан на двух носилочных пострадавших и оказание им квалифицированной медицинской помощи. Модуль полностью оснащен медицинским оборудованием: аппаратом ИВЛ, системой мониторирования и дефибрилляции, электрокардиографом. Транспортируются как тяжелые пациенты, так и пациенты в средне-тяжелом состоянии.
Санавиация действует в Прикамье благодаря нацпроекту «Здравоохранение». В авиапарке – вертолет Ми-8. В среднем за год совершается около 200 вылетов санавиатранспорта.
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