"Карта заблокирована". В Перми изменили правила сохранения поездок на проездных

В Перми изменили правила сохранения поездок на проездных, так что некоторые горожане обнаружили свои карты заблокированными.Доктор Татьяна Андрейченко на боевом посту - здоровье каждого сотрудника на контроле. А вот добираться приходится на автобусе. И каково же было удивление Татьяны Анатольевны, когда кондуктор объявила ей, что её транспортная карта пенсионера заблокирована.Татьяна Андрейченко, врач: "На карте оставались двадцать три поездки, и реально они сгорели, хотя регулярно пополняю карточку. 31 октября, правда, я была в командировке, приехала поздно и пополнить не смогла". Несколько раз звонила по телефону, указанному на карте - первый раз, по словам врача, ей посоветовали вообще сидеть дома. Затем общение стало более конструктивным, но не особо утешительным. Ей подтвердили - на перенос оставшихся поездок можно не рассчитывать.- Что мне делать в этом случае?- Пополняйте и ездите дальше.- Я пополнила, но у меня осталось там не пятьдесят!Два раза во время пандемии такой перенос был возможен, в июне и в сентябре, пояснили в транспортном департаменте. И новость для пассажиров: перенос снова будет возможен, издано соответствующее распоряжение - при этом надо соблюсти определённые условия. Алёна Власова, пресс-секретарь департамента транспорта администрации г. Перми: "Когда срок действия поездок ещё не закончился, и пассажир приобретает то же самое количество поездок, то они суммируются с оставшимися поездками на проездном документе".Так что октябрьские поездки, если были использованы не все - не вернуть. А вот в этом месяце уже можно будет воспользоваться нововведением. Правда, и ездить придётся больше, чтобы в итоге всё не сгорело. Если представить ситуацию в развитии, то оказаться она может очень непростой - когда в транспортном средстве заявляют о том, что карта заблокирована, а при себе, например, нет наличных или банковской карты, чтобы расплатиться за проезд.Тогда либо пешком, либо рассчитывать на снисхождение кондуктора. Последние, кстати, по словам пермяков, не всегда занимают жёсткую позицию - и в положение входят, а блокировка может произойти по разным причинам - порой необъяснимым.Кирилл: "Я спрашивал, звонил, и мне сказали - просто неизвестная блокировка, а на следующий день начало всё нормально работать". На сайте департамента можно получить подробную информацию о тарифах, ценах и картах. Другой вопрос, говорят пермяки, почему перенос нельзя было сделать сразу - ведь если поездки сгорают, то и деньги обратно не возвращаются.