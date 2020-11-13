Социальные участковые спешат на помощь

На помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию из-за пандемии коронавируса, придут социальные участковые. Среди проблем, которые они решают сегодня - трудоустройство или получение социальных пособий, кому-то помочь уже удалось. Как получить поддержку?Это первый очный визит социального участкового Любови Гусевой в квартиру к Ирине Сычёвой. До этого все беседы проходили в дистанционном формате. Цель встречи – убедиться, что удалось помочь с трудоустройством. Девушка оказалась в числе тех, кто остался без работы во время пандемии.Пример Ирины Сычёвой далеко не единственный.В доме на улице Экскаваторной живёт семья Икрянниковых. Они тоже оказались в трудной жизненной ситуации из-за коронавируса. Старшая дочь заболела COVID-19. Но не только состояние здоровья ребёнка вызывало беспокойство. Супруг Ирины Икрянниковой потерял большую часть дохода. Было принято решение обратиться в службу социальной поддержки.Ирина Икрянникова: "Они со мной связались, и я объяснила всю ситуацию, отправила все документы онлайн".В Прикамье на сегодняшний день работает 265 социальных участковых. Каждый закреплён за конкретной территорией. Среди самых частых обращений – помощь в оформлении пособий, субсидии на оплату коммунальных услуг. Любовь Гусева, специалист по социальной работе службы социальных участковых Кировского района: "Мы содействуем в оформлении любого пакета документов, любой социальной поддержки".Ранее глава региона Дмитрий Махонин отмечал, что вопросы своевременной социальной поддержки населения являются приоритетными для краевых властей. Узнать, кто является вашим социальном участковым, можно на сайте регионального Минсоцразвития в разделе «Служба социальных участковых» или по телефону скорой социальной помощи. Ирина Петроградских, заместитель Министра социального развития Пермского края: "Для нас сейчас главное – это люди старше 65 лет, чтобы они могли выполнять рекомендацию оставаться дома, мы оказываем им системную и разовую помощь и, кончено, это семьи с детьми".Ирина Сычёва решила вопрос не только с работой, но и с детским садом. Девушка одна воспитывает двоих детей. Сыну недавно исполнилось четыре года. Социальный участковый Любовь Гусева подсказала, какие документы и куда необходимо было подать.