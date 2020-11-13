Депутаты обсудили главный финансовый документ Перми

17 ноября на пленарном заседании Пермской городской думы в первом чтении рассмотрят бюджет Перми на 2021-2023 годы. Накануне главный финансовый документ более двух часов обсуждали на заседании комитета по бюджету и налогам в формате видеоконференцсвязи. Представители городской администрации доложили основные параметры и ответили на уточняющие вопросы.По словам депутатов, городской бюджет - документ сложный и объёмный, поэтому подготовка проекта начинается задолго до принятия решений на думе. И депутаты участвуют во всех этапах формирования бюджета, транслируя пожелания и задачи по исполнению наказов избирателей, и уже после принятия, контролируя исполнение всех обязательств, взятых на себя муниципалитетом.Наталья Мельник, председатель комитета Пермской городской думы по бюджету и налогам: "Мы планируем и строительство школ, и детских садов. У нас очень большие объемы реконструкции и строительства дорог. У нас 20 муниципальных программ на 2021 год".