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Депутаты обсудили главный финансовый документ Перми
По словам депутатов, городской бюджет - документ сложный и объёмный, поэтому подготовка проекта начинается задолго до принятия решений на думе. И депутаты участвуют во всех этапах формирования бюджета, транслируя пожелания и задачи по исполнению наказов избирателей, и уже после принятия, контролируя исполнение всех обязательств, взятых на себя муниципалитетом.
Наталья Мельник, председатель комитета Пермской городской думы по бюджету и налогам: "Мы планируем и строительство школ, и детских садов. У нас очень большие объемы реконструкции и строительства дорог. У нас 20 муниципальных программ на 2021 год".
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