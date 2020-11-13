Специалисты ПСК восстановили теплоснабжение в микрорайоне Садовый

Специалисты ПСК восстановили отопление пяти многоквартирных домов в пермском микрорайоне Садовый, которые накануне утром остались без тепла из-за аварии на бесхозных сетях. Ранним утром утечку обнаружили работники детского сада № 419, территорию которого частично затопило. К счастью, учреждение открылось, так как подключено к другому участку теплосети. Дети смогли выйти на прогулку, так как ремонтная бригада, прибывшая по вызову, течь перекрыла. Образовавшийся разлив успел подтопить подвал садика и одну из игровых площадок. Евгений Кетов, мастер производственного участка Пермской сетевой компании: "Образовался дефект на трубопроводе отопления между домами Звонарева 5, Звонарева, 3. В 8.00 утра нам было сообщено, незамедлительно выехала ремонтно-восстановительная бригада, повреждение было найдено и локализовано".
По окончании работ специалисты Пермской сетевой компании назвали причину прорыва — критический износ трубы. В среднем в микрорайоне Садовый сетям уже не меньше 30 лет. Не лучше ситуация и в других районах Перми, говорят в ПСК. Там заявили, что «городу нужны новые решения для обновления теплосетевой инфраструктуры, нужны срочные инвестиции».
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