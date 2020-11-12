На Парковом освобождена площадка для строительства спортивного кластера

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Техническим заказчиком строительства ледового дворца выступает Управление капитального строительства Пермского края. Проектировщик объекта – ООО «Монолит «М» (Санкт-Петербург). На данный момент выполнены инженерные изыскания, разработана планировка территории, сейчас она на стадии согласования. Подрядчику предстоит завершить разработку проектно-сметной документации и получить положительное заключение госэкспертизы на проект.
В соответствии с техническим заданием на проектирование, при массовом катании на коньках пропускная способность катка составит 120 чел. в два часа, трибуны смогут вместить 250 зрителей. Общая площадь здания составит порядка 12 тыс. кв. м. На первом этаже необходимо разместить ледовую арену, раздевалки, тренажерный зал, буфет, сушильные комнаты и другие помещения, на втором этаже – трибуну.
Завершить проектирование планируется в I квартале 2021 года. После этого краевой УКС объявит конкурс на строительство. Перед подрядчиком будет стоять задача сдать объект в эксплуатацию до конца 2022 года, таким образом, в начале 2023 года ледовый дворец откроет свои двери для посетителей.
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