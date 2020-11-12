Пермь попала в тройку городов с самыми конфликтными жителями
Аналитики задавали несколько вопросов: «Часто ли вы избегаете конфликтов?», «Считаете ли, что правоту необходимо отстаивать в любой ситуации?», «Часто ли ругаетесь с незнакомыми людьми?».
По результатам опроса оказалось, что город с самыми конфликтными жителями – Челябинск. На втором месте расположился Краснодар, а Пермь стала третьей. Самыми неконфликтными среди 25 городов стали Новосибирск, Владивосток и Москва.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Чиновники проверяют качество уборки тротуаров в Перми
Пермякам пообещали скорость интернета до 10 гигабит в секунду
Передать музеям и Церкви: как в Прикамье будут спасать памятники архитектуры
В Перми заработал новый мобильный пункт вакцинации от гриппа
"Ковид-диссиденты" саботируют правила санитарной безопасности
В Пермском крае ограничат работу общепита в ночное время
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.11.2020
В департаменте транспорта прокомментировали историю с отказом пассажиров надевать маски
В Перми продолжают работу мобильные пункты вакцинации
Пермячка с малышом едва не пострадали от упавшей с высоты канистры с водой
Добавить комментарий: