На эспланаде высаживают ели-крупномеры

В 68-м квартале городской эспланады у здания Законодательного Собрания будет высажено 12 саженцев-крупномеров ели. Ранее здесь появились два ореха маньчжурских высотой более 3,5 метров.Сейчас на городской эспланаде высажено более 130 деревьев и более 6 тысяч кустарников. Обновлённый 68-й квартал эспланады украшают 17 ив, 63 клена, 26 лип, 24 яблони, а также более 5 тысяч кустарников, среди них кизильник, пузыреплодник, разные виды сирени, лапчатка. Всего по проекту на эспланаде за время реконструкции планируется высадить около 9 тысяч растений.