Чиновники проверяют качество уборки тротуаров в Перми

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← Пермякам пообещали скорость интернета до 10 гигабит в секунду
Пермь попала в тройку городов с самыми конфликтными жителями →
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11.11.2020 в 11:00
09.11.2020 в 13:23
06.11.2020 в 12:34
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20.10.2020 в 15:52
Пермь попала в тройку городов с самыми конфликтными жителями
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"Ковид-диссиденты" саботируют правила санитарной безопасности
В Пермском крае ограничат работу общепита в ночное время
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.11.2020
В департаменте транспорта прокомментировали историю с отказом пассажиров надевать маски
В Перми продолжают работу мобильные пункты вакцинации
Пермячка с малышом едва не пострадали от упавшей с высоты канистры с водой
В центре Перми автобус сбил 12-летнего мальчика
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