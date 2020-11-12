Пермякам пообещали скорость интернета до 10 гигабит в секунду

Скорость доступа в интернет до 10 гигабит в секунду уже в следующем году станет реальной. Такое заявление делает интернет-провайдер «Дом.ru». Сейчас здесь идёт глобальная модернизация, результаты можно почувствовать уже сегодня. Квартира Антона полна устройств, использующих интернет, и настала пора дать им большую скорость.Антон Пекур: "У меня к интернету подключены два ноутбука, телевизор, телефоны, приставка игровая, поэтому новый тариф и новые скорости очень актуальны. Теперь интернета хватит на все".Но сначала надо поменять роутер.Специалист: "Зона покрытия увеличена, и скорость до гигабита. В отличие от этого, который поддерживает максимум 100 мегабит в секунду".Сетевое хозяйство дома тоже должно соответствовать.При технической необходимости специалисты в подъезде заменят коммутатор на тот, что позволяет поддерживать высокие скорости, и провода, идущие до квартиры. В любом случае для абонента все будет бесплатно. Купить придется только роутер. А в итоге — скорость шестьсот мегабит в секунду. И это не предел. Федеральный телеком-оператор «Дом.ru» проводит масштабную модернизацию своих сетей. Создаваемый запас — гигабит в секунду.Кирилл Пищальников, директор по технической инфраструктуре АО «ЭР-Телеком Холдинг»: "За 5 лет мы проинвестируем порядка 8 млрд рублей в строительство сетей. Это позволит 11 миллионам домохозяйств получить доступ к цифровым сервисам на высокой скорости. И уже со следующего года мы обновим наше техническое решение, начнем предоставлять клиентам скорости до 10 гигабит в секунду".Конечно, такая скорость пригодится только высокопроизводительным гаджетам. Пока же подавляющему большинству абонентов достаточно и полугигабита в секунду. Но запрос на новые скорости будет появляться постоянно, уверены в «ЭР-Телеком». Илина Кан, директор межрегионального филиала Урал АО «ЭР-Телеком Холдинг»: "Представим семью, допустим, из нескольких человек. Это наличие гаджетов, это может быть Смарт-ТВ, удаленные рабочие места и те устройства, которые появляются в нашей жизни — допустим, это может быть видеонаблюдение в квартире, видеоглазок, умный домофон и так далее. Все это, конечно, провоцирует к тому, что скорости нужно увеличивать".