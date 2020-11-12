Передать музеям и Церкви: как в Прикамье будут спасать памятники архитектуры

Практически заброшенные, но крайне ценные с позиции исторической ценности и туристического интереса. Обветшалые памятники архитектуры должны быть отремонтированы и переданы в безвозмездное пользование церкви или учреждениям культуры. Свою позицию на системном часе в правительстве региона озвучил губернатор Дмитрий Махонин. Регион готов вложиться деньгами, но необходимо уладить ряд формальностей. Часовня - самое старое каменное здание в Усолье Строгановском, построенное еще в 17 веке. Сейчас от него остались только стены. По словам директора музея Елены Вшивковой, пик разрушения пришелся на 90-е годы прошлого века. Несмотря на то, что строение находится в самом центре музейного комплекса, музею оно не принадлежит - федеральная собственность. Точно так же, как и соседняя колокольня, давно требующая реставрации. Безусловной доминантой всего музея является колокольня 1730 года постройки. Теоретически это идеальная смотровая площадка, только вот подняться наверх решится не каждый верхолаз.

Для сохранения культурного наследия в региональном правительстве предлагают передать 8 знаковых архитектурных объектов, на севере Прикамья в безвозмездное пользование музеям или епархии.

Елена Вшивкова, директор «Усольский историко-архитектурный музей-заповедник «Усолье Строгановское»: "Музей, конечно, должен брать этот памятник, работать. Но при этом мы понимаем, сейчас нужен дорогостоящий проект полной реставрации его, чтобы восстановить в полной красоте колокольню".Передача, безусловно, должна сопровождаться если не полной реконструкцией, то хотя бы консервацией памятника. И на это в региональном бюджете уже сейчас планируют расходы. Мало иметь сам объект, надо сделать место по-настоящему туристическим.

Константин Тиминский, директор Центра развития туризма Пермского края: "С точки зрения туристической привлекательности, они могли быть очень интересными, но у них нет инфраструктуры, ни подойти, ни подъехать".

На заседании глава региона Дмитрия Махонин предлагает добавить к этому еще и событийный туризм. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Нам нужно продумывать вместе с Министерством культуры, вместе с главами местного самоуправления какую-то общественную жизнь. Проработать вопросы крестных ходов, культурных мероприятий, туристических маршрутов, чтобы постоянно вокруг этих памятников была жизнь, и тем самым они были ценнее".

60 тысяч посетителей в год до пандемии для Усолья - не предел. С новыми объектами и наполнением рекорд можно легко побить. Одни виды с колокольни чего стоят.