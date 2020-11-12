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В Перми заработал новый мобильный пункт вакцинации от гриппа
Поставить отечественную вакцину «Совигрипп» любой желающий может совершенно бесплатно. При себе нужно иметь только паспорт. Письменное согласие на прививку оформляется на месте. Полный список мобильных пунктов и время их работы можно найти на официальном сайте Роспотребнадзора. Анна Бочарова: "Удобно тем, что ни с кем не контактируешь, просто заходишь, ставишь прививку и уходишь".
Мобильные пункты заработали в Перми для того, чтобы разгрузить привычные места вакцинации от большого скопления людей. Однако по-прежнему поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства или в медпункте на работе, дети могут привиться в школах и детских садах.
В Пермский край поступила третья партия вакцины против гриппа – 182 тысячи доз. По словам санитарных врачей, пандемия коронавируса не отменяет сезонных заболеваний, гриппа, и есть риск подхватить оба вируса одновременно, последствия могут быть тяжелыми, поэтому врачи всё-таки рекомендуют прививаться.
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