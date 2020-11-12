"Ковид-диссиденты" саботируют правила санитарной безопасности

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Светлана Семиколенова, гардеробщица школы №3 города Добрянки: "Девочка сказала - мне нельзя мерить температуру. Я говорю - почему нельзя? Она развернулась и ушла".Вернулась второклассница уже с мамой, которая потребовала предоставить письменный отказ - на каком основании ребёнка не пускают в школу. Директор Искра Зорина показала распечатку указа губернатора, но аргументом для автора видео это не стало.
Искра Зорина, директор школы №3 города Добрянки: "Мама резко с ходу меня оттолкнула. Девочка с ходу пошла в раздевалку - я так понимаю, схема действий ребёнка отработана".
-Сейчас она ходит в школу?
Искра Зорина, директор школы №3 города Добрянки: "Да. Скажу крамольные вещи: коллеги с ней даже не связываются".
В сети интернет видео разместил Андрей Ватаман из Санкт-Петербурга. Если верить ссылке на автора, мама девочки — 34-летняя Татьяна Жукова. Позитивный аккаунт никак не ассоциируется с кадрами ролика.
По информации школы, где произошёл конфликт, ранее мама девочки написала заявление о переводе на домашнее обучение. О причинах такого решения узнать у женщины пока не удалось. Этот день она проводит в компании правоохранителей. А в сети появилось новое эмоциональное видео. "Кондуктор просит надеть маску, но предоставить маску не может. Даёт мне какую-то тряпочку, на которую нет сертификата".
В этот раз Татьяна отказалась надеть маску в общественном транспорте. Автобус остановили, выйти девушка отказалась.
В школе также вызывали сотрудников охранного предприятия. Местное управление образования нарушений со стороны руководства не видит — напротив, директор соблюдала требования Роспотребнадзора. На сегодняшний день конфликт пока не исчерпан — девочка ходит на учёбу, минуя термометрию, педагоги с такой позицией не согласны.
Елена Кривенко, начальник управления образования администрации Добрянского городского округа: "Как вариант, можно предложить, чтобы родители приходили самостоятельно замеряли температуру ребёнку в присутствии администрации".
Свою позицию мама ребёнка так и не обозначила — вероятно, Татьяна всё ещё общается с правоохранителями. Предоставить ей слово наша редакция готова в любой другой день.
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