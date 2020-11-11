В Перми продолжают работу мобильные пункты вакцинации

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В департаменте транспорта прокомментировали историю с отказом пассажиров надевать маски →
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← Пермячка с малышом едва не пострадали от упавшей с высоты канистры с водой
В департаменте транспорта прокомментировали историю с отказом пассажиров надевать маски →
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11.11.2020 в 11:00
09.11.2020 в 13:23
06.11.2020 в 12:34
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.11.2020
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В департаменте транспорта прокомментировали историю с отказом пассажиров надевать маски
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Пермячка с малышом едва не пострадали от упавшей с высоты канистры с водой
В центре Перми автобус сбил 12-летнего мальчика
Новый светофор появился на перекрёстке улиц Краснова и Сибирской
"Ситуацию с первым гололедом удержали". Глава Перми лично проверил тротуары на скользкость
Акция «Купи тур по России»- возможность хорошо отдохнуть и вернуть часть денег за путёвку
В колониях Прикамья снова запретили свидания
"Цифровая экономика": быстрый интернет появится в ФАПах, домах культуры и школах
В Соликамске водитель чудом ушел от столкновения с автобусом
Промышленники Прикамья расширяют производство
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.11.2020
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