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В Перми продолжают работу мобильные пункты вакцинации

В Пермский прибыла третья партия вакцины против гриппа - 182 тысячи доз. Массовая вакцинация продолжается и в мобильных пунктах. 11 ноября в Перми мобильные пункты работают в торговых центрах на улице Крупской 42 и 79-а до 16 часов. Процесс вакцинации вместе с измерением температуры занимает не больше 10 минут.

Опубликовано: 11.11.2020 в 15:09 в рубрике - Вести Пермь

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