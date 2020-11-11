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Пермячка с малышом едва не пострадали от упавшей с высоты канистры с водой
В Перми разыскивают очевидцев инцидента, произошедшего в Кировском районе. На ул. Байкальской 7б молодая мама с ребенком чудом увернулась от канистры с водой, упавшей с верхних этажей. Канистра упала на лестничные поручни, а после удара отскочила в сторону, пролетев в метре от людей. Произошедшее попало в объектив камеры наблюдения, видео было выложено в Instagram.
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