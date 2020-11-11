В департаменте транспорта прокомментировали историю с отказом пассажиров надевать маски

Скандальную ситуацию, связанную с отказом подчиняться общим правилам по соблюдению масочного режима, прокомментировали в пермском департаменте транспорта. Видео инцидента попало в социальные сети. На кадрах заметно, что убедить надеть маски не помогли уговоры пассажиров и кондуктора, в итоге автобус попросту встал на маршруте, а людям пришлось покинуть салон. Зато пара отстояла свой принцип не надевать маску, но осталась в пустом салоне.Анна Власова, пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации Перми: "Требование Роспотребнадзора о соблюдении масочного режима является обязательным для всех. Нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты запрещено. Перевозчик имеет право отказать в предоставлении услуги перевозки тем пассажирам, которые это требование нарушают. В случае отказа пассажира надеть маску перевозчик имеет право вызвать полицию. Хотим отдельно обратить внимание пассажиров на то, что в случае длительного простоя перевозчики могут обратиться в суд с защитой своих законных прав и интересов, в частности, за возмещением упущенной выгоды за невыполненные рейсы".