В центре Перми автобус сбил 12-летнего мальчика

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"По предварительной информации, подросток переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии подросток получил травмы, ему рекомендовано амбулаторное лечение", - рассказали в ОГИБДД по г. Перми.
По факту происшествия проводится проверка.
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