Сегодня утром в центре Перми автобус сбил 12-летнего мальчика. Авария произошла в 08:30 на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Как сообщили в ОГИБДД по г. Перми, автобус следовал по Комсомольскому проспекту со стороны улицы Пермской в направлении улицы Ленина. За рулем Volgabus был 41-летний водитель."По предварительной информации, подросток переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии подросток получил травмы, ему рекомендовано амбулаторное лечение", - рассказали в ОГИБДД по г. Перми.По факту происшествия проводится проверка.