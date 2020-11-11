Новый светофор появился на перекрёстке улиц Краснова и Сибирской. Для повышения безопасности движения светофорный объект оборудован устройствами звукового и голосового сопровождения и информационными секциями. Как пояснили в пермской дирекции дорожного движения, эти секции предназначены для предупреждения водителей о возможном движении пешеходов по переходу, на который они поворачивают. Что касается светофоров и пешеходного перехода через улицу Сибирскую около входа в парк Горького - было принято решение их ликвидировать.