"Ситуацию с первым гололедом удержали". Глава Перми лично проверил тротуары на скользкость
Было проверено 196 объектов улично-дорожной сети, нарушения выявлены на 68. В основном, это пешеходные зоны, где зафиксирована скользкость. Наибольшее число нарушений обнаружено на территории Индустриального района (подрядчик ООО «Техноград») и Кировского района (подрядчик ООО «СУ-157»). Дмитрий Самойлов поручил и. о. главы Кировского района Константину Савину и главе Индустриального района Александру Иванову до конца дня привести тротуары в порядок, а при необходимости применять штрафные санкции к подрядчикам. Наименьшее число нарушений зафиксировано в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах.
Сегодня утром глава Перми Дмитрий Самойлов совершил инспекционный выезд и лично проверил качество уборки улиц в районе Центрального рынка и саму площадь, на улице Пушкина и на набережной Камы. Мэр отметил значительное улучшение сцепных качеств пешеходных зон на набережной за счет обработки современным противогололёдным материалом «Бионорд». Дмитрий Самойлов остался недоволен состоянием тротуара на улице Пушкина и площадью перед Центральным рынком. После замечаний мэра эти территории были приведены в порядок.
– В этом году серьезно прибавила Мотовилиха, сказались прошлогодние «тренировки», пешеходные зоны на улицах Крупской, Лебедева, Северной дамбе были обработаны хорошо. В целом могу сказать, что ситуацию с первым гололедом районы удержали, сейчас ни в коем случае нельзя расслабляться, департамент ЖКХ должен контролировать обработку дворов и уборку снежных свесов с крыш и проводить такие же проверки УК и ТСЖ, – сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов.
Сотрудники административно-технической инспекции продолжат контрольные рейды во всех районах города. Отдельно будет оцениваться состояние тротуаров. Ответственным за организацию уборки улиц назначен заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич.
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