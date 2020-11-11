"Ситуацию с первым гололедом удержали". Глава Перми лично проверил тротуары на скользкость

По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова административно-техническая инспекция с 5 часов утра начала проверки качества уборки по всем районам города. Как сообщили в пресс-службе мэрии, инспекторы в первую очередь обращали внимание на обработку тротуаров и пешеходных зон, спусков и подъёмов. Все факты несвоевременной уборки зафиксированы и представлены Дмитрию Самойлову в виде отчёта.Было проверено 196 объектов улично-дорожной сети, нарушения выявлены на 68. В основном, это пешеходные зоны, где зафиксирована скользкость. Наибольшее число нарушений обнаружено на территории Индустриального района (подрядчик ООО «Техноград») и Кировского района (подрядчик ООО «СУ-157»). Дмитрий Самойлов поручил и. о. главы Кировского района Константину Савину и главе Индустриального района Александру Иванову до конца дня привести тротуары в порядок, а при необходимости применять штрафные санкции к подрядчикам. Наименьшее число нарушений зафиксировано в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах.Сегодня утром глава Перми Дмитрий Самойлов совершил инспекционный выезд и лично проверил качество уборки улиц в районе Центрального рынка и саму площадь, на улице Пушкина и на набережной Камы. Мэр отметил значительное улучшение сцепных качеств пешеходных зон на набережной за счет обработки современным противогололёдным материалом «Бионорд». Дмитрий Самойлов остался недоволен состоянием тротуара на улице Пушкина и площадью перед Центральным рынком. После замечаний мэра эти территории были приведены в порядок.– В этом году серьезно прибавила Мотовилиха, сказались прошлогодние «тренировки», пешеходные зоны на улицах Крупской, Лебедева, Северной дамбе были обработаны хорошо. В целом могу сказать, что ситуацию с первым гололедом районы удержали, сейчас ни в коем случае нельзя расслабляться, департамент ЖКХ должен контролировать обработку дворов и уборку снежных свесов с крыш и проводить такие же проверки УК и ТСЖ, – сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов.Сотрудники административно-технической инспекции продолжат контрольные рейды во всех районах города. Отдельно будет оцениваться состояние тротуаров. Ответственным за организацию уборки улиц назначен заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич.