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Акция "Купи тур по России"- возможность хорошо отдохнуть и вернуть часть денег за путёвку

Акция «Купи тур по России» достигла экватора — оформить тур с последующим возвратом 20% от его стоимости можно ещё четыре недели. Одним из официальных партнёров федеральной программы по стимулированию внутреннего туризма является пермский туроператор «СКО ТРЭВЕЛ». Согласно условиям акции, до 5 декабря этого года можно купить любой тур по России на срок проживания от двух суток и более, при условии, что ваш отдых закончится не позднее 10 января 2021 года. Ещё одно обязательное условие — оплата картой «МИР», число платежей не ограничено. При соблюдении всех требований программы турист может рассчитывать на кэшбек в 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Оплатить тур можно как в офисе, так и на сайте компании.Юлия Пьянкова, менеджер по туризму «СКО ТРЭВЕЛ»: "Самое главное - успеть купить до 5 декабря и вернуться до 10 января 2021 года. Сейчас пользуются популярностью такие направления, как город-курорт Сочи, Санкт-Петербург, Калининград. Также на новогодние праздники есть туры в Великий Устюг, в резиденцию Деда Мороза. Сейчас лучше поторопиться, потому что актуальные, хорошие варианты размещения разлетаются очень быстро. Поэтому приглашаем вас к нам в офисы — наши менеджеры помогут вам с покупкой тура".

Опубликовано: 11.11.2020 в 12:43 в рубрике - Вести Пермь

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