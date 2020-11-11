В Соликамске водитель чудом ушел от столкновения с автобусом

В Сеть попала видеозапись инцидента в Соликамске, когда водитель чудом ушел от столкновения. На кадрах видно, что автомобилист едет по своей полосе, но внезапно на встречке оказывается пассажирский автобус, который не может выехать на свою полосу, так как впереди едут машины, среди которых КАМАЗ и трактор. В итоге водитель автомобиля, из которого велась съемка, выворачивает на тротуар, чтобы не допустить столкновения.