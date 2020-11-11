Промышленники Прикамья расширяют производство

В сложных экономических условиях промышленники в Пермском крае расширяют производство. В региональном Фонде развития промышленности сегодня заявили об увеличении объема финансовой поддержки и числа проектов.После двух лет работы на заводе Андрей не пожалел о своем выборе ни разу. Перспективное предприятие, оборудование новое. Сейчас он оператор лазерного резака, одновременно отвечает за точность и экономичность производства заготовок.

Андрей Лепихин, оператор ООО «Силур»: "Ответственная работа, техника дорогая. Уверенность в завтрашнем дне есть, на работу хочется каждый день ходить, постоянно что-то новое". Завод «Силур», начинавшийся в 90-е с небольшого производства, сегодня свою продукцию - уплотнения на основе терморасширенного графита - поставляет тысяче компаний-потребителей, среди них и крупные межнациональные корпорации.

Без одной маленькой прокладки может остановиться любой промышленный гигант. Здесь и нефтехимия, и машиностроение, и даже атомная промышленность. Для каждой отрасли есть свои характеристики и типоразмеры. И все это делается в Перми с высочайшей точностью.

В 2018 году завод получил займ на развитие от федерального и регионального фондов развития промышленности. Так появился резак и не только. В общей сложности открылось 20 новых рабочих мест. Сейчас пришло время очередного расширения производства, и вновь на помощь приходят фонды. Общая сумма инвестиций почти 60 миллионов рублей.

Олег Исаев, директор ООО «Силур»: "Хочется отметить удобство работы с фондом, это, во-первых, длительные сроки кредитования. Во-вторых, низкая процентная ставка, это низкий дисконт на залоговое оборудование". Фонд развития промышленности предлагает финансирование по девяти различным программам, процентные ставки начинаются от 1% процента годовых, деньги до 2 миллиардов рублей можно получить на 7 лет. И Пермский край, благодаря активному участию Минпромторга, здесь уже неплохо показал себя. В течение последних двух лет региональный фонд по итогам занимал первое место в России, и в этом году – в числе лидеров. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы увеличиваем количество проектов, которые поддерживаем за счет регионального фонда, увеличивается объем выданных заемных средств по льготной ставке. Очень важно, что в этом году мы неплохо поработали по привлечению финансирования, по созданию тех же самых средств индивидуальной защиты, средств обработки, что актуально было для нас в коронавирусную инфекцию".

Вопрос о выделении финансирования «Силуру» сегодня практически решен. Новое оборудование позволит не только значительно расширить выпускаемый ассортимент и создать новые рабочие места, но и даст возможность производить уникальную продукцию - комплектующие для авиадвигателя ПД-14 - то, что раньше могли делать только в США и Германии.