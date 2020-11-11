"Цифровая экономика": быстрый интернет появится в ФАПах, домах культуры и школах

Национальная программа "Цифровая экономика" работает в Пермском крае. Число объектов, которые обязательно подлежат подключению к глобальной сети в этом году, сегодня увеличено. Скоростной интернет теперь должен появиться во всех ФАПах, домах культуры, пожарных частях и поселковых администрациях - вне зависимости от места расположения. Фельдшер Анна Шарвина одна на полторы тысячи пациентов. В помощи не откажет никому, даже приезжему.Историю болезни пациента открывает на специальном медицинском портале. ФАП первым в поселке Комарихинский получил высокоскоростной интернет. Теперь пациенты могут получать консультации любых врачей.Анна Шарвина, фельдшер ФАП п. Комарихинский: "Мы делаем осмотр пациента, все это описываем, анализы прилагаем, отправляем в электронном виде к специалистам".А это уже окрестности Лысьвы, школа в поселке Обманка-II. С сентября ребята на каждом уроке, так или иначе, используют глобальную сеть.Любовь Зырянова, ответственная за организацию учебно-воспитательного процесса Лысьвенской школы №2 (корпус в п.Обманка II): "С недавнего времени есть возможность работать на образовательных платформах Учи.Ру, Орфо9. Не у всех ребят есть дома интернет, но возможность в школе появилась, дети могут выполнять задания здесь". А еще все ученики теперь зарегистрировались в системе «Эпос Школа» - совершенно новой версии электронного дневника.Так уж получилось, что в здании школы поселка Обманка II расположились еще и фельдшерско-акушерский пункт и даже отделение почты. И такое соседство оказалось взаимовыгодным. Все три учреждения разом подключили к высокоскоростному интернету.Жители поселка, до сих пор выходившие в сеть только со смартфона, теперь тоже могут провести себе в дом оптоволокно. В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», инициированной главой государства Владимиром Путиным, увеличено количество объектов, которые надлежит подключить к глобальной сети, и только в этом году их будет 274. Игорь Никитин, и.о. министра информационного развития и связи Пермского края: "До конца 2021 года мы подключим 100 процентов всех социально значимых объектов к высокоскоростному интернету".На заседании правительства Прикамья губернатор Дмитрий Махонин напомнил о высокой ответственности, взятой на себя регионом. В крае реализуется более 60 проектов по цифровизации в медицине, образовании, транспорте, строительстве, лесном и сельском хозяйстве. Темпы нельзя сбавлять.Так, до конца этого года высокоскоростной интернет должен появиться во всех ФАПах. К сети будут подключать также дома культуры, пожарные части и поселковые администрации.