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"Цифровая экономика": быстрый интернет появится в ФАПах, домах культуры и школах
Историю болезни пациента открывает на специальном медицинском портале. ФАП первым в поселке Комарихинский получил высокоскоростной интернет. Теперь пациенты могут получать консультации любых врачей.
Анна Шарвина, фельдшер ФАП п. Комарихинский: "Мы делаем осмотр пациента, все это описываем, анализы прилагаем, отправляем в электронном виде к специалистам".
А это уже окрестности Лысьвы, школа в поселке Обманка-II. С сентября ребята на каждом уроке, так или иначе, используют глобальную сеть.
Любовь Зырянова, ответственная за организацию учебно-воспитательного процесса Лысьвенской школы №2 (корпус в п.Обманка II): "С недавнего времени есть возможность работать на образовательных платформах Учи.Ру, Орфо9. Не у всех ребят есть дома интернет, но возможность в школе появилась, дети могут выполнять задания здесь". А еще все ученики теперь зарегистрировались в системе «Эпос Школа» - совершенно новой версии электронного дневника.
Так уж получилось, что в здании школы поселка Обманка II расположились еще и фельдшерско-акушерский пункт и даже отделение почты. И такое соседство оказалось взаимовыгодным. Все три учреждения разом подключили к высокоскоростному интернету.
Жители поселка, до сих пор выходившие в сеть только со смартфона, теперь тоже могут провести себе в дом оптоволокно. В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», инициированной главой государства Владимиром Путиным, увеличено количество объектов, которые надлежит подключить к глобальной сети, и только в этом году их будет 274. Игорь Никитин, и.о. министра информационного развития и связи Пермского края: "До конца 2021 года мы подключим 100 процентов всех социально значимых объектов к высокоскоростному интернету".
На заседании правительства Прикамья губернатор Дмитрий Махонин напомнил о высокой ответственности, взятой на себя регионом. В крае реализуется более 60 проектов по цифровизации в медицине, образовании, транспорте, строительстве, лесном и сельском хозяйстве. Темпы нельзя сбавлять.
Так, до конца этого года высокоскоростной интернет должен появиться во всех ФАПах. К сети будут подключать также дома культуры, пожарные части и поселковые администрации.
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