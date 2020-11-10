В Сивинском районе в аварии погибли 2 человека

С 8 ноября на пересечении улиц Максима Горького и Советской будет организовано круговое движение малого радиуса. Это позволит повысить безопасность дорожного движения как для пешеходов, переходящих проезжую часть, так и для водителей, проезжающих перекресток.Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, в соответствии с ПДД приоритетом будет обладать транспорт, движущийся по кругу. Водители транспортных средств, приближающихся к перекрестку по улице Максима Горького или улице Советской должны будут уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, двигающимся по кругу.