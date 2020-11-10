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В Сивинском районе в аварии погибли 2 человека
Сегодня ночью 2 человека погибли в аварии с большегрузом в Сивинском районе Пермского края. Как сообщают в ГИБДД, ДТП произошло на трассе Кострома - Шарья - Киров - Пермь. 14-я Lada вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с большегрузом Volvo с полуприцепом. Водитель и пассажирка "Лады" погибли на месте.
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