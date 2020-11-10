"Дыхание зала - как лекарство": в Перми открываются театры и музеи
Альберт Макаров, артист пермского академического «Театра-Театра»: "Выходя на сцену - это такая энергия, которая питает нас. Аплодисменты, глаза, эмоции, дыхание зала - как лекарство".
Это не единственная премьера ближайшего месяца. 12 ноября здесь покажут спектакль «Загадочное ночное убийство собаки». Зрителей пускать будут только в масках, рассаживая через кресло, для соблюдения дистанции.
Борис Мильграм, руководитель пермского академического «Театра-Театра»: "Мы поняли для себя главное - нужно не ждать победы над ковидом, а жить в ковиде, это реальность и надо с ней совладать, надо работать всякий раз, когда работать можно».Давать спектакли начинают и театр "У Моста" с ТЮЗом. После двухнедельных ограничений работу начали и музеи. В PERMM уже во вторник гостей встретят 2 выставки, связанные с Пермью, одна их них - это проекты будущего от пермских школьников, еще один -инсталляция под названием “Культура материалов». В среду к ним присоединится еще один проект.
Наиля Аллахвердиева, руководитель музея современного искусства PERMM: "3 больших проекта не по размерам, а по содержательным задачам, и они связаны с Пермью".
10 ноября посетителей ждет и музей пермских древностей. Впрочем, к работе в режиме онлайн сотрудники здесь привыкли. Так что некоторые проекты, несмотря на снятие запрета, будут существовать и в виртуальном пространстве.
Егор Мельников, заведующий отделом природы Пермского краеведческого музея: "Мы за эти две недели вновь включились в некоторые форматы, такие как ночные сказки, которые показали свою эффективность, Проводим их каждый четверг в 21.00».
С этой недели посетить можно будет Исторический парк "Россия -моя история", Дом Мешкова, «Подпольную типографию» и Диораму.
С 10 ноября открывает двери для посетителей и художественная галерея. Одновременно в ее стенах могут находиться не более 50 человек. Здесь как и везде будут следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.
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