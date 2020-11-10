Жители Дзержинского района жалуются на провал мусорной реформы
На провал мусорной реформы в отдельно взятом Дзержинском районе в социальных сетях жалуются местные жители. Видео большой свалки неподалеку от школы №25 и двух детских садов опубликовано ВКонтакте. Как пишут в комментариях, по всему Дзержинскому району такое же ужасное состояние.
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