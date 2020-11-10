"Джаз-лихорадка": большой праздник джаза в Перми

Выступления 13 музыкальных коллективов - участников XV фестиваля джазовой музыки "Джаз-лихорадка", который завершился в Перми, посмотрели в общей сложности около 30 тысяч зрителей.Мировые хиты в утончённых джазовых аранжировках и авторская музыка. В фестивале «Джаз-лихорадка» принимают участие известные музыканты со всей страны.Евгений Манцирин, заслуженный артист РФ: "Каждый работает на своем месте и должен делать то, что ему полагается, а то что делаем мы — это для души".На площадке только музыканты и организаторы. В этом году «Джаз-лихорадка» проходила в онлайн режиме. Трансляция велась в официальной группе фестиваля социальной сети ВКонтакте. Финальные концерты прошли в эти выходные.Елена Хаткевич, директор ГКБУК "Центр по реализации проектов в сфере культуры": "Мы постарались, чтобы и картинка, и звук полностью удовлетворили самого искушенного зрителя. Поэтому для финальных концертов была выбрана площадка Московского джазового клуба".Максим Горбунов играет на бас-гитаре в Пермском джазовом оркестре под управлением Евгения Манцирина. Свою программу музыканты уже исполнили. Сейчас мужчина смотрит онлайн трансляцию выступлений других артистов.Максим Горбунов: "Джазовая музыка - это импровизационная музыка, это общение. Общение между музыкантами. В этом и заключается джаз. А так как такой формат - приходится смотреть трансляцию. Качество трансляции великолепное, что звука, что видео".Константин Березин — трубач, среди музыкантов известен благодаря удивительному дару импровизации. Когда-то он играл в оркестре Пермского цирка. Сейчас наставник для молодых исполнителей. В "Джаз-лихорадке" участвует каждый год.Константин Березин и Наталья Яикова: "Ждем каждый год. Для нас это праздник. Это дает большой опыт, позволяет расширить музыкальные аспекты различных жанров".Для зрителей - это уникальная возможность услышать настоящий джаз, качественное исполнение и великолепную технику лучших в своем жанре российских исполнителей.Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры Пермского края, организатором выступил «Центр по реализации проектов в сфере культуры».Фестиваль назван в честь самого известного произведения композитора, который основал джазовое направление в нашей стране - Генриха Терпиловского. Его жизнь неразрывно связана с Прикамьем. В 1948 г. он руководил в Перми самодеятельным джаз-оркестром. В этом году международный фестиваль «Джаз-лихорадка», ставший одним из главных музыкальных брендов Пермского края, отмечает 15-летний юбилей.Побывать на выступлении любимых джазовых исполнителей смог любой желающий. Прямо не выходя из дома или, например, с работы. Уникальные программы исполнителей в этом году доступны всем. Качество картинки и звук - на высшем уровне.