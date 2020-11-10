← Мэрия Перми: с гололедом борются 152 единицы техники и около 300 рабочих
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← Мэрия Перми: с гололедом борются 152 единицы техники и около 300 рабочих
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.11.2020
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В Перми горел дом на ул. Мильчакова
Мэрия Перми: с гололедом борются 152 единицы техники и около 300 рабочих
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Мэрия Перми: с гололедом борются 152 единицы техники и около 300 рабочих
Этнографический диктант впервые написали в трамвае
Прокуратура проведет «прямую линию» по школьному питанию
Жители Косотурихи ударили сарказмом по бесхозным дорогам
Дольщики «Первого пермского микрорайона» смогут подать заявления на выплату компенсаций с 16 ноября
Обманули пермяков минимум на 600 тысяч рублей. Полицейские ищут потерпевших от действий мошенников
Пермские музеи снова в строю
Стало известно, как будет выглядеть спорткомплекс «Энергия»
На борьбу с коронавирусом в Прикамье предусмотрено почти 15 млрд рублей
Знак качества: Центр лучевой терапии "ПЭТ-Технолоджи"
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