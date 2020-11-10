Мэрия Перми: с гололедом борются 152 единицы техники и около 300 рабочих

За прошедшие сутки в Перми использовано более 300 тонн реагентов. Сейчас на улицах работают 152 единицы техники и около 300 рабочих. Об этом сообщили в администрации города. Основная задача подрядчиков – обработка тротуаров и проблемных участков дорог противогололедными смесями9 ноября в Перми начался снегопад, который продолжился и ночью. Температура воздуха в ночное время опустилась ниже нуля. Подрядные организации начали заблаговременно обрабатывать реагентами тротуары и проезжую часть, чтобы в условиях постоянной смены температуры воздуха с минусовой на плюсовую асфальт оставался сухим, на нём не образовывалась наледь. Особое внимание уделяется спускам, подъёмам, сложным участкам дорог, тротуарам, автомобильным магистралям и заездным карманам общественного транспорта.Если жители считают, что уборка каких-либо участков улично-дорожной сети ведётся некачественно, они могут обращаться в администрации своих районов или на ресурс «Управляем вместе».