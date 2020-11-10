Этнографический диктант впервые написали в трамвае

По большей части этнографический диктант в Пермском крае прошел в онлайн-формате. Присоединились к нему семь тысяч человек, любой желающий смог проверить свои знания о национальных символах и народах, здесь проживающих. Живые площадки были редкостью, но они были. За одним столом - представители сразу нескольких диаспор. Однако сегодня без национальной кухни: собрались, чтобы написать «Большой этнографический диктант».

Гафур Фазилов: "Что касается стран СНГ, это мы знаем. А что касается, например, с чего начинают устанавливать ненецкий чум в тундре - это что-то новое для нас".

«Большой этнографический диктант» в этом году прошёл в пятый раз и впервые так масштабно в онлайн: участие на территории Пермского края приняли 7 тысяч человек. А вот такие - живые площадки - стали большой редкостью. В трамвай-кафе диктант точно писали впервые.

Ирина Оборина, заместитель начальника отдела национальных и религиозных отношений департамента внутренней политики администрации губернатора Пермского края: "Это члены координационного совета по национальным вопросам при губернаторе Пермского края, это лидеры национальных и культурных общественных объединений Пермского края. Встречаемся мы теперь редко, чтобы ещё немного пообщаться, а не только написать диктант".Всего 30 вопросов - о национальных символах, народах, проживающих в России, и 75-летии Победы. На написание даётся 45 минут.

Традиционно последняя треть диктанта касается родного Пермского края: в этот раз здесь фигурируют посёлок Октябрьский, Барда, Кудымкар. А один из ответов можно даже подглядеть - совсем скоро будем проезжать кафе, которое тоже встречается в вопросах. Диктант в трамвае читал автор региональной части, доктор исторических наук Александр Черных. Один из вопросов он посвятил сказительнице из Октябрьского района Евдокии Трясциной. Памятник ей установили в прошлом году.

Александр Черных, главный научный сотрудник Пермского ФИЦ УрО РАН, доктор исторических наук: "Её сказочная традиция - такой срез, он внесён в список нематериального культурного наследия России в федеральный реестр. Есть такое уникальное явление, и оно в Пермском крае".

Сегодня в Пермском крае проживают представители 146 народов мира. Здесь, на площадке этнографического диктанта, вопросы друг о друге вызвали у участников самые яркие эмоции. Людмила Ашкинезер, активист Пермской региональной общественной организации «Видергебурт»: "Очень интересное блюдо - катлама. Почему выбрала этот ответ - потому что его не пробовала. Были ответы: ватрушка, сочник, чак-чак". Верные ответы организаторы диктанта опубликуют 16 ноября, впрочем, на столь многонациональной площадке участники смогли узнать всё друг у друга.