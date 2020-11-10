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Прокуратура проведет «прямую линию» по школьному питанию
На интересующие вопросы граждан о качестве питания, бесплатности его предоставления отдельным категориям граждан, возможности получения компенсации (продуктового набора) и иное ответит прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры края Трушкова Татьяна Михайловна.
Поступившая информация станет поводом для проведения проверок и, при наличии оснований, принятия мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
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