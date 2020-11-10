Жители Косотурихи ударили сарказмом по бесхозным дорогам

Оригинальным способом проблему ничейных дорог в Пермском крае подняли жители деревни Косотуриха. Люди уверены, что местная дорога напоминает полосу препятствий, а надо, чтобы был автобан. "Если бы не вы, в нас бы умерла надежда на то, что можно же сделать нормально и жить по-человечески".

Обращение к опыту строительства дорог в Европе звучит, конечно, как ирония. Да и сама импровизированная церемония закладки «аллеи славы» прямо в одну из ям на проезжей части тоже своеобразный перфоманс. Устроил его Андрей Кулешов и его соседи, чтобы обратить внимание властей на проблему с дорогой.

Андрей Кулешов: "Несколько лет подряд нам поселковые власти и власти Пермского района отказываются ремонтировать единственную дорогу, а тут они нам сообщили, что эта дорога ничья и земля тоже ничья". По словам жителей, трудности возникают не только с проездом транспорта, но и преодолением участка пешком. Особенно непросто зимой, когда заметает.

Зоя Бачева: "Вот представляете, как ходить с детьми на остановку, даже зимой, тут переметает всё. Осенью, весной тут грязь. Мы скачем, мы не можем никак пройти, посмотрите, как машина едет".

От Косотурихи до краевой столицы всего три десятка километров. На четыре улицы 700 частных строений. И с каждым годом сюда приезжают всё больше тех, кто хочет поменять городскую жизнь на деревенскую. В деревне Косотуриха есть альтернативный выезд - на дорогу Пермь-Усть-Качка. Для тех, кто живёт в другой части, это довольно долгий путь, особенно если преодолевать его на своих двоих.

В администрации сельского поселения пояснили: главная проблема той самой дороги – она никому не принадлежит, а чтобы взять её на баланс, нужно время. При этом у территории полно других вопросов, в том числе и бесхозных дорог.

Анна Ружанская, врио главы администрации Култаевского сельского поселения: "В зимний период бесхозные дороги мы всегда чистим от снега, содержим, но ремонтные работы мы не производим, так как дорога не является собственностью поселения. Когда Пермский район оформит за собой, можно будет участвовать в программах, осуществлять ремонт".В региональном Минтрансе назвали точные сроки – постановка на учёт планируется в 2021 году. Главное, чтобы к этому времени дорога окончательно не развалилась.