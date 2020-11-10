Дольщики «Первого пермского микрорайона» смогут подать заявления на выплату компенсаций с 16 ноября

16 ноября стартует прием заявлений от дольщиков «Первого пермского микрорайона» на получение выплат. Об этом сообщили сообщили в Федеральном Фонде защиты прав дольщиков. Компенсация рассчитывается исходя из рыночной стоимости квадратного метра. Всего пострадавших участников строительства на этом объекте 393. Кроме того, принято решение о выплате компенсации дольщикам объекта по ул. КИМ, 14 с денежным требованием.

Выплаты будут предоставлены через региональное отделение банка «ДОМ.РФ». Оно находится по ул. Сибирской, 46. Гражданам необходимо записаться на прием для подачи заявления. Это можно сделать на официальном сайте Фонда (фонд214.рф) или по телефону горячей линии: 8-800 7007-214.

Для получения возмещения необходимо подготовить следующие документы:

–оригинал документа, удостоверяющего личность,

–ИНН,

–выписку из реестра требований кредитора о размере, составе и об очередности удовлетворения требований.

«Дольщики смогут получить компенсацию за помещения, приобретенные по договорам участия в долевом строительстве у обанкротившихся застройщиков. Компенсация рассчитывается исходя из рыночной стоимости квадратного метра. Размер выплаты устанавливается индивидуально для каждого дольщика на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры, не превышающую 120 квадратных метров. По нежилым помещениям и машино-местам выплата будет соответствовать стоимости заключенного договора», – пояснили в Федеральном Фонде.

Всего в Пермском крае 58 проблемных объектов. На сегодня Федеральным Фондом приняты решения по 24 домам (ул. Толмачева, 15, ул. Екатерининская, 175 (3 дома), ул. Кировоградская, 68а, ул. Ушакова, 34, ул. Юнг Прикамья, 14, ул. Карпинского, 114 (поз. 5.3) и ул. Декабристов, 97, «Первый пермский микрорайон» (12 домов), ул. КИМ, 14, ул. Цимлянская, 28, 30). Таким образом, будут восстановлены права 1334 дольщиков.