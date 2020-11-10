Обманули пермяков минимум на 600 тысяч рублей. Полицейские ищут потерпевших от действий мошенников

В Перми возбуждено уголовное дело по факту серии мошеннических действий в сфере банковского кредитования.Полицейскими установлено, что с апреля по июль 2019 года в городе орудовала группа мошенников. Они знакомились с молодыми людьми и убеждали взять кредит на покупку дорогостоящих смартфонов. После оформления займа забирали телефон, предлагая в качестве вознаграждения 5000 рублей."Злоумышленники заверяли доверчивых граждан, что телефон в дальнейшем будет возвращен по страховому случаю и кредитные обязательства прекратятся, никак не повлияв на кредитную историю. Кроме того, агитировали потерпевших привлекать в эту схему своих знакомых, обещая за каждого человека по 5000 рублей. Полученные телефоны продавали, а денежными средствами распоряжались по своему усмотрению", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Общая сумма причиненного ущерба составила более 600 000 рублей. В настоящее время следствием установлено 14 эпизодов их противоправной деятельности. Двое участников организованной группы, причастные к совершению преступлений, задержаны. Ими оказались 23-летние жители Перми. Расследование уголовного дела продолжается.Если вы пострадали от деятельности этих людей, звоните по телефонам: 8-982-499-04-70 или 02 (102).