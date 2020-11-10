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На борьбу с коронавирусом в Прикамье предусмотрено почти 15 млрд рублей
Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, на сегодня фактически израсходовано 9,2 млрд рублей (62,1%).
Основная часть средств направлена в сферу здравоохранения – 6,6 млрд рублей. Расходы включают в себя стимулирующие выплаты специалистам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в размере 3,5 млрд рублей, оснащение (переоснащение) коечного фонда медицинских организаций – 1,5 млрд рублей, приобретение средств индивидуальной защиты – 0,9 млрд рублей, 160 млн рублей – закупка медоборудования, 97,8 млн рублей – закупка лекарств, 77,5 млн рублей – проведение лабораторной диагностики.
Помимо этого значительную долю составляют расходы в сфере социальной поддержки и занятости населения. 3,2 млрд рублей - на выплаты пособий гражданам, оставшимся без работы в период пандемии коронавируса, 0,8 млрд рублей – на выплаты работникам социальных учреждений за особые условия труда. Еще 272,5 млн рублей направлено на поддержку педагогов за дистанционное обучение, 94 млн рублей – на продуктовые наборы малообеспеченным семьям.
Дополнительно почти 1,3 млрд направлен на мероприятия по предотвращению ухудшения экономической ситуации в регионе в связи с выпадающими доходами организаций. В частности, 250 млн рублей – на поддержку малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от коронавируса, 75 млн рублей – на сохранение занятости и оплату труда работников, осуществляющих экспорт, 957,5 млн рублей направлено на возмещение части затрат предприятиям в связи с выпадающими доходами.
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