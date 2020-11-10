← На дне Сылвы обнаружен затонувший колесный пароход
На борьбу с коронавирусом в Прикамье предусмотрено почти 15 млрд рублей →
Знак качества: Центр лучевой терапии "ПЭТ-Технолоджи"
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← На дне Сылвы обнаружен затонувший колесный пароход
На борьбу с коронавирусом в Прикамье предусмотрено почти 15 млрд рублей →
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09.11.2020 в 13:23
06.11.2020 в 12:34
05.11.2020 в 14:56
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20.10.2020 в 11:20
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На борьбу с коронавирусом в Прикамье предусмотрено почти 15 млрд рублей
Знак качества: Центр лучевой терапии "ПЭТ-Технолоджи"
На дне Сылвы обнаружен затонувший колесный пароход
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На дне Сылвы обнаружен затонувший колесный пароход
В школах Пермского края началась новая учебная четверть
Кредитная удавка: жители Прикамья задолжали банкам 38 миллиардов рублей
В Перми прошли публичные слушания по бюджету на 2021-2023 годы
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.11.2020
В Прикамье запущено смс-уведомление о результатах тестов на COVID-19
В Гордуме подписано решение о прекращении полномочий спикера Юрия Уткина
За сутки в Прикамье выявлено 193 новых случая COVID-19
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