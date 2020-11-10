Стало известно, как будет выглядеть спорткомплекс «Энергия»

Департаментом градостроительства и архитектуры администрации Перми согласован паспорт внешнего облика многофункционального спортивного комплекса с универсальными спортивными залами стадиона «Энергия» по адресу: улица Советская, 100. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в колерном паспорте учтены все требования об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, таких как Свято-Троицкая Церковь, Народное училище, Церковноприходская школа Константиновская, Начальное училище им. императора Александра II.Объем проектируемого здания располагается вдоль линии застройки улицы Советской. В качестве фоновых цветов здания выбраны нейтральные: кремовый, белый, серый, а для подчеркивания композиционных акцентов – яркие. Например, оранжевый, как цвет, ассоциирующийся с названием спортивного комплекса «Энергия».Напомним, в феврале этого года управлением капитального строительства Пермского края определен подрядчик на проектирование многофункционального спортивного комплекса. Компанией-победителем стала ООО «ВерхнекамПроект». Подрядчик должен провести обследование существующих на участке строений для их дальнейшего сноса, организовать инженерно-изыскательские мероприятия, разработать объемно-планировочные решения, проектно-сметную документацию, рассчитать нагрузку на сети.На земельном участке площадью почти 29 тысяч кв. метров краевые власти планируют разместить новое здание комплекса и открытую площадку для занятий спортом. В комплексе будут размещены спортивные залы, бассейн длиной 25 метров на четыре дорожки, универсальная открытая спортивная площадка с беговым кругом 200 метров и минифутбольным полем. Также проектировщикам необходимо предусмотреть возможность размещения беговых дорожек, тропинок с перепадами высот для занятий скандинавской ходьбой, две спортивные площадки. Рассчитывается, что в новом спортивном комплексе будут проводиться соревнования, поэтому здесь появятся и трибуны. Они должны вмещать до 1000 человек.