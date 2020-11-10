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На дне Сылвы обнаружен затонувший колесный пароход
На дне реки Сылва, между Троицей и деревней Алебастрово, дайверы пермского клуба «Бухта» обнаружили пароход, затонувший в 1960-х годах.
Ныряльщики решили проверить местную легенду о том, что на дне лежит настоящий колесный пароход, один из последних.
После долгих поисков в темной и холодной воде 77-метровый пароход был найден на 18-метровой глубине. Как предполагают дайверы, найденное судно было построено в 1904 году в Муроме и первоначально называлось «Екатерина». Затем его приобрело пароходство нижегородской предпринимательницы Марии Кашиной и дало ему другое название - «Харитина».
Судно работало на ежедневной линии между Рыбинском, Нижним Новгородом, Казанью и Пермью. Затонул пароход весной 1966 года, во время зимней стоянки.
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