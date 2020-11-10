В школах Пермского края началась новая учебная четверть

В школах Пермского края — начало новой учебной четверти. Учеба будет вестись в очном режиме там, где не превышен уровень заболеваемости, и с условиями, о которых дополнительно сообщили в Минобре. О чем следует знать родителям и школьникам?Первый учебный день после каникул начинается только для тех, кто прошел температурный фильтр и услышал заветные — 36,6. Впрочем, таких большинство.Для учителей рекомендован строгий масочный режим во внеурочное время, в том числе и на переменах. Елена Антипина говорит, что только поначалу казалось тяжело.Елена Антипина, учитель английского языка: "Сложности всегда есть, все непросто, но, тем не менее, руки обрабатываем. Сложно немножко, но привыкаем". Запах антисептика по утрам вперемешку с ароматом котлет — это и есть новая реальность на время пандемии, когда даже столовую пришлось перевести на новый режим работы.Чтобы не было столпотворения, детей стараются кормить в разное время. Изменилось и расписание уроков, каждый класс занимается в отдельном кабинете. Средства дезинфекции обязательно в наличии.Сильванера Антонова, директор МАОУ «Энергополис»: "У нас достаточное количество, как ручных дозаторов, так и бесконтактных дозаторов, также рециркуляторы у нас на каждом этаже".Похожая картина не только в Перми, в Кудымкарской гимназии, к профилактическим мерам школьники уже привыкли.Алина Кудымова: "В принципе ничего особо не поменялось, все нормально". Здесь те же рециркуляторы и дезинфекторы. Обучение проходит в обычном режиме, а вот всю неурочную деятельность постарались вывести на удаленку.Ирина Дунаева, директор гимназии №3 г. Кудымкар: "У нас формат работы с родителями изменился, мы вывели все родительские собрания и педсоветы в режим онлайн конференций".С начала учебного года глава региона Дмитрий Махонин распорядился, чтобы все школы, техникумы и колледжи получили необходимые средства защиты. Маски получили почти 25 тысяч педагогов по всему краю. Послаблений в школьных мерах безопасности пока не ожидается. В крайнем случае, у директора школы всегда есть право ввести локальный карантин.