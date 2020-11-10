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Кредитная удавка: жители Прикамья задолжали банкам 38 миллиардов рублей

С начала года в структурных подразделениях УФССП России по Пермскому краю находилось более 244 тысяч исполнительных производств о взыскании кредиторской задолженности с физических лиц. В общей сложности жители Прикамья задолжали кредитным организациям 38 млрд рублей. Окончено и прекращено более 99 тысяч исполнительных производств на общую сумму около 10 миллиардов.
Несмотря на то, что пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на работу УФССП России по Пермскому краю, и судебные приставы временно приостановили практику посещений должников, применение мер принудительного взыскания не прерывалось и осуществляется в дистанционном формате. Одним из самых эффективных способов возврата долга является запрет на право выезда за пределы РФ.

Метки: Деньги, Власть

Опубликовано: 10.11.2020 в 08:50 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми прошли публичные слушания по бюджету на 2021-2023 годы

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