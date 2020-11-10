В Перми прошли публичные слушания по бюджету на 2021-2023 годы

Эксперты и общественники приняли участие в публичных слушаниях по проекту бюджета города Перми на 2021-2023 годы. Присутствующим очно и по видеоконференцсвязи рассказали о приоритетах следующей «трёхлетки». Заявлено, что главный финансовый документ, сформированный в сложных экономических условиях, сохранит социальную направленность. Проект бюджета (с ним все желающие могут познакомиться на сайте городской администрации) имеет следующие параметры: в 2021 году доходы должны составить более 44 млрд. рублей, расходы — более 46 млрд. При планируемом дефиците власти намерены продолжить реализацию национальных проектов и подготовку к 300-летию города. Например, будут продолжены большие дорожные стройки.Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации города Перми: "В следующем году мы выйдем на строительство улицы Крисанова — это глобальный и очень важный объект для города Перми. Мы приступим к реализации последнего участка улицы Карпинского — от шоссе Космонавтов до улицы Мира. Мы будем продолжать строить улицу Маршала Жукова и практически все те объекты, которые мы планировали отремонтировать ко Дню рождения города Перми, это всё сделаем".В целом, в следующую «трёхлетку» планируется построить детский сад в Дзержинском районе, а также запроектировать два новых садика в микрорайонах Лёвшино и Плоский, построить три новых школьных корпуса и новую школу на улице Карпинского. Из спортивных объектов необходимо завершить строительство бассейна на улице Гашкова, ФОКа на Веденеева, спорткомплекса на Шпальной и реконструкцию манежа «Спартак». Также намерены завершить реконструкцию Комсомольского проспекта, набережной и эспланады, а в районах города обновить около 30 парков и скверов. Первое чтение бюджета состоится уже в ноябре — на пленарном заседании Пермской городской думы, второе — в конце декабря. Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской думы: "Для нас очень важно, чтобы все этапы принятия бюджета, а их достаточно много, прошли без сбоев, прошли слаженно, потому что городу, безусловно, нужна такая стабильная финансовая подушка, которая бы позволила городу в ближайшие три года развиваться и учитывать все моменты, в том числе негативного характера, например, связанные с пандемией".